"Донбасс" снова разгромил "Белый Барс" в матче УХЛ

В Белой Церкви матчем между местным "Белым Барсом" и донецким "Донбассом" стартовал 38 тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.

"Белый Барс" – "Донбасс" 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

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Матч команды начали абсолютно на равных и сразу было видно, что "барсы" готовы давать бой действующему чемпиону Украины. Однако череда удалений под конец периода сломала игру "барсов" и Вадим Мазур смог открыть счет в поединке.

Паритет на табло белоцерковцы восстановили только на экваторе встречи, когда Денис Бородай после отличного паса от Назара Ружникова прошил Богдана Дьяченко. Под конец двадцатиминутки донецкий клуб прорвало и за последние 7 минут второго периода в воротах Кирилла Кучера поочередно отметились Александр Костиков, Тигран Манукян и Виктор Захаров, установив счет на табло 1:4.

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В заключительном отрезке встречи Артем Пуголовкин дважды отличился в воротах Александра Качулы, который заменил в створе ворот Кирилла Кучера, установив окончательный счет в матче. А все попытки белоцерковского клуба отыграться своей уверенной игрой сводил "на нет" Богдан Дьяченко.

Итоговый счет 1:6 и "Донбасс" снова выходит на первое место в турнирной таблице, опережая преследователей из Кременчуга на 2 очка.

Интересно, что 20 февраля "Белый Барс" и "Донбасс" проведут второй за два дня поединок – встреча состоится в рамках перенесенного 23 тура УХЛ.

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