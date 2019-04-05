"Донбасс" сравнял счет в финальной серии УХЛ с "Днепром"

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Хоккейный клуб "Донбасс" берет реванш у "Днепра". Во втором матче финальной серии чемпионата Украины дончане сумели сравнять счет в противостоянии.

После поражения в первой встрече на своем льду действующий чемпион без драк все же показал, кто хозяин – счет 3:1.

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Как в предыдущем матче, "Донбасс" забросил первую шайбу находясь в меньшинстве. А ее авторами стали все те же герои – Евгений Никифоров ассистирует, а Виктор Захаров отмечается.

Нікіфоров

Евгений Никифоров

Однако на этот раз это произошло во втором периоде. И через две минуты зрители пережили дежавю, потому что Никифоров и Захаров организовали результативный бросок-близнец.

Распечатать же ворота Дьяченко удалось только Белоусову. Однако двойное большинство на последних минутах матча в заброшенную шайбу конвертировал Коренчук. В итоге 3:1 в игре и 1:1 в серии, что на следующие два поединка переезжает в Херсон.

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Теги: ХК "Донбасс" ХК "Днепр" Спорт Хоккей
Источник: 24 канал
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