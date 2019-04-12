"Донбасс" уверенно обыграл "Днепр" и выиграл финал плей-офф Украинской хоккейной лиги

В пятницу, 12 апреля, в Дружковке состоялся пятый поединок финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между донецким "Донбассом" и херсонским "Днепром". До этого матча дончане вели в серии 3:1 и лишь одна победа отделяла их от чемпионского титула.

Донбасс – Днепр 4:1 (1:0, 3:1, 0:0). Счет в серии: 4:1

Шайбы 1:0 Романенко (Сильницкий, Мазур – больш.), 5:29; 2:0 Разумов (Сильницкий), 27:04; 3:0 Лялька (Захаров, – больш.), 29:29; 4:0 Коренчук (Лялька, Гончаров, – менш.), 35:09; 4:1 Бондаренко (Пугачев, – больш.), 37:10

Матч донецкий клуб начал с активного прессинга – большую часть игрового времени "Донбасс" проводил в зоне противника, атакуя ворота Олега Петрова. Такое настроение фактически сразу вылилось в шайбу от Владимира Романенко, который от синей линии прошил голкипера "щук" и открыл счет в матче.

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Во втором периоде херсонцы существенно активизировались в атаке, однако распечатать ворота Богдана Дьяченко у них так и не получилось. В свою очередь, команда Сергея Витера еще трижды отличилась в воротах противника – по шайбе на свой счет записали Максим Разумов, Виталий Лялька и Илья Коренчук.

Только на последних минутах второй двадцатиминутки "Днепр" смог размочить счет и Кирилл Бондаренко записал себе в актив первую шайбу херсонцев в этом матче.

В заключительном отрезке встречи команды не смогли отличиться заброшенными шайбами, однако по накалу страстей и острой борьбе третий период отвечал принципиальности всей финальной серии.

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Таким образом "Донбасс" со счетом в серии 4:1 завоевывает седьмой в истории клуба чемпионский титул, а "Днепр" в дебютном для команды сезоне становится обладателем серебряного комплекта наград.