"Донбасс" в напряженной игре одолел "Кременчуг", "Белый Барс" победил "волков"

В воскресенье, 27 октября, состоялись два матча чемпионата Украины по хоккею. "Донбасс" победил "Кременчуг", а "Белый Барс" нанес поражение "Ледяным Волкам".

Ледяные Волки – Белый Барс 4:6 (2:2, 1:2, 1:2)

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Матч между "Ледяными Волками" и "Белым Барсом" состоялся на арене "Шалетт". Поединок завершился со счетом 4:6.

В первой двадцатиминутке счет открыли хозяева арены. Уже на третьей минуте матча Сергей Микульчик стал автором первой заброшенной шайбы матча. Увеличил отрыв киевлян и изменил счет на табло Кирилл Фроленко. К концу первого периода белоцерковцам удалось сравнять счет. Сократил отрыв и забросил первую шайбу в ворота киевлян Артем Шиманский, а Назар Ружников сравнял счет.

Во втором периоде вывел "волков" вперед Никита Шабанов, но буквально через 15 секунд белоцерковцы сравняли счет. До завершения второй двадцатиминутки "барсы" успели забить еще один гол – автором шайбы стал Максим Ядловский.

Уже в первые пять минут третьего периода "волкам" удалось сравнять счет на табло – Дмитрий Колядинский забросил шайбу в ворота гостей. Сергей Логачев вывел "Белый Барс" вперед – 4:5. И в той же минуте Владислав Куцевич отправил шайбу в ближний угол ворот Дуве и установил итоговый результат игры.

Кременчуг – Донбасс 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

В Кременчуге состоялся центральный поединок тура, в котором "Кременчуг" принимал "Донбасс". Первый период прошел при небольшом преимуществе гостей, которое вылилось в реализацию большинства. Точным броском на 14 минуте отличился Александр Матерухин.

Преимущество во втором периоде перехватили хозяева площадки. "Донбасс" защищался, а хоккеисты "Кременчуга" постоянно шли вперед. Как результат, было много удалений и остановок игры, но на качестве поединка это никак не сказалось.

На 28 минуте игроки "Кременчуга" смогли реализовать большинство 5 на 3. Шайбу на свой счет записал Тимур Гриценко. После заброшенной шайбы хозяева еще больше активизировались впереди, и в одном из моментов, после броска Дмитрия Орлова, шайба попала в штангу ворот.

Третий период можно занести в актив обеих команд. Все шло к тому, что судьбу встречи должны были решить одна шайба и умение реализации большинства. Как итог, лучше с этим справились игроки "Донбасса". В одной из атак Иван Рыбчик после броска Евгения Никифорова смог переправить шайбу в ворота "Кременчуга".

В конце встречи Александр Матерухин не смог реализовать буллит. А хозяева, заменив вратаря на полевого игрока, пытались спасти встречу, но счет остался неизменным – 1:2 в пользу "Донбасса".