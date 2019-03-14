"Донбасс" в напряженном матче обыгрывает "Белый Барс" в полуфинале плей-офф УХЛ

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"Донбасс" в напряженном матче обыгрывает "Белый Барс" в полуфинале плей-офф УХЛ

В Дружковке состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Белым Барсом". Ранее дончане уверенно обыграли визави 9:1. На этот раз белоцерковцы свели разрыв в счете до минимального за полторы минуты до конца основного времени.

Уже до середины второго периода "Донбасс" вел в матче 3:0, благодаря точным броскам Тиграна Манукяна, Дмитрия Игнатенко и Ильи Коренчука. Со стороны могло показаться, что результат первого матча, когда дончане без особых проблем отправили 9 шайб в ворота соперника, может повториться.

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Но стоит отдать должное "Белому Барсу" – Константин Буценко настроил команду должным образом, и "барсам" удалось сравнять счет. По разу большинство реализовали Назар Ружников и Максим Ядловский, после чего последний отправил еще одну шайбу в ворота Богдана Дьяченко – но уже в равных составах.

Третий период выдался наиболее нервным для обеих команд. Вадим Мазур и Александр Костиков сделали преимущество дончан комфортным, и "Донбасс" стал играть на удержание счета. Но за полторы минуты до конца основного времени Владислав Куцевич обокрал защитника хозяев и сократил разрыв до минимального.

На последней минуте Константин Буценко снял голкипера и выпустил шестого полевого игрока, но сравнять счет "Белому Барсу" это не помогло. "Донбасс" повел в серии 2:0, и сделал хорошую наработку для прохода в финал плей-офф.

Следующий матч между командами состоится 17 марта в 17:00 в Белой Церкви.

Донбасс  Белый Барс 5:4 (1:0, 2:2, 2:2)
Шайбы: 1:0 Манукян (Денискин, Мостовой), 2:58. 2:0 Игнатенко (Захаров, Александров – больш.), 25:03. 3:0 Коренчук (Кукла – менее.), 37:00; 3:1 Ружников (Дурдыев, Куцевич – больш.), 37:49; 3:2 Ядловский (Куцевич, Арабов – больш.), 38:59; 3:3 Ядловский (Лесников, Арабов), 42:18; 4:3 Мазур (Коренчук), 43:46; 5:3 Костиков (Манукян), 50:31; 5:4 Куцевич (Лесников), 58:25.

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Теги: Спорт Хоккей ХК "Донбасс" ХК "Белий Барс"
Источник: 24 Канал
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