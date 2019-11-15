"Донбасс" в овертайме обидно уступил "Неману" в полуфинале Континентального кубка

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Неман – Донбасс результат / Фото из открытых источников

15 ноября в польском городе Краков стартовал полуфинальный турнир Континентального кубка IIHF, в котором принимает участие чемпион Украины хоккейный клуб "Донбасс".

Неман – Донбасс 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

В первой игре украинская команда в овертайме уступила фавориту группы, вице-чемпиону Беларуси гродненскому "Неману" – 3:4.

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В первом периоде "Донбасс" пропустил две шайбы. Во второй двадцатиминутке украинская команда сократила отставание до минимума. На старте третьего периода защитники "Донбасса" допустили грубые ошибки и "Неман" забросил третью шайбу. Однако, в середине периода "Донбасс" одну шайбу отыграл, а через несколько минут сравнял счет.

В овертайме Уилсон подвел донецкую команду, получив удаление в обычной ситуации, умышленно нанеся удар сопернику. "Неман" довольно быстро реализовал большинство и выиграл матч со счетом 4:3.

Турнир в Кракове продлится до 17 ноября. В субботу, 16 ноября, "Донбасс" встретится с "Бейбарысом", а в воскресенье – с "Краковией".

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Хоккей ХК Донбасс
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