Донецкий "Олимпик" назначил нового главного тренера

41 Читати новину українською
Игорь Климовский
Игорь Климовский / ФК "Олимпик"

Донецкий "Олимпик" после отставки Вячеслава Шевчука недолго оставался без главного тренера. Руководить командой будет Игорь Климовский.

Как говорится на сайте "Олимпика", Игорь Климовский будет исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. Что касается ассистентов главного тренера, то помогать Игорю Климовскому будут Антон Дьяченко и Руслан Уманец. Тренером вратарей останется Владимир Савченко.

Читайте также: ФК "Львов" получил нового тренера

Игорь Климовский присоединился к "Олимпику" еще в далеком 2001 году. До недавнего времени специалист работал с молодежными составами дончан.

"Для меня предложение возглавить команду стало неожиданным. Вчера поздно вечером (во вторник, 16 апреля, – прим. авт.) мне позвонил президент. Мы обсудили детали, и я ответил согласием. Времени было немного, поэтому я попросил спланировать и провести тренировку второго тренера "Олимпика" Антона Дьяченко. Нужно некоторое время: для меня – чтобы влиться в коллектив, для ребят – чтобы все "переварить". все же смена главного тренера – событие неординарное. Это происходит не каждый день. Сегодня я только присматривался ко всему и, скажем так, втягивался в процесс. В жизни я очень добрый человек, но на футбольном поле я очень требователен. Надеюсь, мне удастся вывести команду из кризиса, но получится ли это покажет только время", – заявил Игорь Климовский после назначения.

blog_ava
Телеканал "1+1" планирует подать в суд на Порошенко: президент отреагировал
сегодня
7463
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Олимпик
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Днепр-1 – Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
сегодня 18:14 Днепр-1 – Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
495
Фанаты и игроки "Аякса" горячо отпраздновали победу в Лиге чемпионов: видео
сегодня 15:10 Фанаты и игроки "Аякса" горячо отпраздновали победу в Лиге чемпионов: видео
63
"Барселона" деклассировала "Манчестер Юнайтед": видео
сегодня 08:20 "Барселона" деклассировала "Манчестер Юнайтед": видео
690
Как вместо кондитера стать четырехкратным победителем Паралимпиады: история Романа Павлика
16 апреля 18:27 Как вместо кондитера стать четырехкратным победителем Паралимпиады: история Романа Павлика
Станіслав Безушко 36
Игрок сборной Бразилии совершил ужасный фол в чемпионате Китая: видео
16 апреля 12:51 Игрок сборной Бразилии совершил ужасный фол в чемпионате Китая: видео
323
Новости
Больше новостей
Залиште відгук