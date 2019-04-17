Донецкий "Олимпик" назначил нового главного тренера

Донецкий "Олимпик" после отставки Вячеслава Шевчука недолго оставался без главного тренера. Руководить командой будет Игорь Климовский.

Как говорится на сайте "Олимпика", Игорь Климовский будет исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. Что касается ассистентов главного тренера, то помогать Игорю Климовскому будут Антон Дьяченко и Руслан Уманец. Тренером вратарей останется Владимир Савченко.

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Игорь Климовский присоединился к "Олимпику" еще в далеком 2001 году. До недавнего времени специалист работал с молодежными составами дончан.

"Для меня предложение возглавить команду стало неожиданным. Вчера поздно вечером (во вторник, 16 апреля, – прим. авт.) мне позвонил президент. Мы обсудили детали, и я ответил согласием. Времени было немного, поэтому я попросил спланировать и провести тренировку второго тренера "Олимпика" Антона Дьяченко. Нужно некоторое время: для меня – чтобы влиться в коллектив, для ребят – чтобы все "переварить". все же смена главного тренера – событие неординарное. Это происходит не каждый день. Сегодня я только присматривался ко всему и, скажем так, втягивался в процесс. В жизни я очень добрый человек, но на футбольном поле я очень требователен. Надеюсь, мне удастся вывести команду из кризиса, но получится ли это покажет только время", – заявил Игорь Климовский после назначения.