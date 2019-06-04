Донецкий "Шахтер" объявил планы на лето

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ФК "Шахтер"
ФК "Шахтер"

Чемпион розыгрыша УПЛ в сезоне 2018/19 "Шахтер" выйдет из отпуска 20 июня.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

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Уже в понедельник, 24 июня, стартует первый сбор команды в Грассау. На юго-востоке Германии "оранжево-черные" будут работать до 30-го числа, после чего на несколько дней вернутся домой.

Второй сбор после нескольких дней в Украине футболисты "Шахтера" проведут в Фельдене (Австрия), он пройдет с 3 по 12 июля.

Расписание контрольных матчей в период летней подготовки "горняков" будет опубликовано позже.

Команду в межсезонье может покинуть тренер Паулу Фонсека, которого слухи активно связывают с "Ромой". Также есть информация, что римляне заинтересованы в Тайсоне, Исмаили и Маркосе Антонио.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер
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