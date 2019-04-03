Дорогие часы от Суркиса привели к отставке главы Немецкого футбольного союза

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Григорий Суркис
Григорий Суркис

В Германии разгорелся скандал вокруг главы Немецкого футбольного союза (DFB) Райнгарда Гринделя. И одной из причин стали часы, которые украинский олигарх Григорий Суркис подарил ему. Все это привело к тому, что Гриндель был вынужден подать в отставку.

Все началось с журналистских расследований. Сначала в журнале Spiegel вышла статья о том, что Гриндель получил от одного из подрядчиков Немецкого футбольного союза – компании DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft, 78 тысяч евро. Эти деньги он заработал в 2016-2017 годах как председатель наблюдательного совета предприятия, но не сообщил о них публично. При этом в обязанности Гринделя входило проводить два заседания в год.

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Уже впоследствии газета Bild опубликовала материал, что Гриндель получил от Григория Суркиса часы на день рождения. Их стоимость – 6 тысяч евро. Эти часы Гриндель также не задекларировал. Зато он заявил журналистам, что считает это сугубо частным подарком.

Именно информация о часах стала последней каплей. Под давлением СМИ и футбольной среды Гриндель подал в отставку, сообщает Deutsche Welle. Об этом во время телефонной конференции он сообщил руководству DFB во вторник, 2 апреля. Это решение безотлагательно вступило в силу.

Отныне Немецким футбольным союзом будут руководить двое его вице-президентов Райнер Кох и Райнхард Раубалль. Избрание нового президента состоится на съезде DFB 27 сентября. Президентом Союза, вероятно, станет один из бывших игроков сборной Германии. Борьба будет вестись между Филиппом Ламом, Кристофом Метцельдером и Оливером Бирхоффом. Впрочем, у них есть и серьезный конкурент в лице нынешнего секретаря DFB Фридриха Куртиуса.

Несмотря на скандал, Гриндель сохранил за собой должности в УЕФА и ФИФА. От этих организаций он ежегодно получает 500 тысяч евро.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Скандал
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