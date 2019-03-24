Доротея Вирер выиграла Большой хрустальный глобус, лучшая из украинок – Анастасия Меркушина
После финала женского масс-старта на последнем этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хомленколлени, стал известен итоговый рейтинг Кубка мира.
Большой хрустальный глобус получила итальянка Вирер. Она финишировала 11-й в масс-старте, но сумела опередить свою соотечественницу Лизу Виттоцци. Третье место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии.
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Относительно украинок, то лучший показатель у Анастасии Меркушиной – 35-е место. Юлия Джима, которая пропускала последний этап, в итоге оказались на 37-м месте.
Также в топ-50 попали Елена Пидгрушная (44-е место), Вита Семеренко (46-е место) и Валя Семеренко (48-е место). Юлия Журавок в итоге оказалась на 70-й позиции, а Яна Бондарь – 77-я.
За девять этапов Кубка мира украинки только один раз попадали на пьедестал. Юлия Джима победила в индивидуальной гонке в словенской Поклюке.
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