Дортмундская "Боруссия" представила форму на новый сезон: фото

Футбольные клубы начинают готовиться к новому сезону. Некоторые из них уже начали представлять форму, в которой футболисты будут выступать. Среди них и дортмундская "Боруссия".

"Боруссия" решила не отходить от своих традиционных цветов – желтого и черного. Именно они будут доминировать в новой форме клуба. Футболка выполнена в желтом цвете с черными вставками на плечах.

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Стоить новая форма от 69,9 евро.

Стоит напомнить, что до этого новую форму на следующий сезон представил лондонский "Челси".