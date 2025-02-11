Досадная неудача не позволила украинской команде побороться за победу в Rally Sarma: фото

25 Читати новину українською
Команда Eurolamp World Rally Team на Rally Sarma
Команда Eurolamp World Rally Team на Rally Sarma / Eurolamp World Rally Team

Команда Eurolamp World Rally Team приняла участие во втором этапе чемпионатов Латвии и Эстонии по ралли – Rally Sarma. В 44 раз гонка собрала на старте 71 экипаж.

Еще до старта гонки украинско-эстонский дуэт Валерия Горбаня и Сергея Ларенса считался одним из фаворитов. Зелено-красный Mini JCW WRC после финиша первого спецучастка находился на второй строчке генеральной классификации.

Читайте также: Команда Формулы-1 Haas первой представила ливрею новой машины: фото

Однако побороться за призовые места и за победу помешал вылет с трассы. Пятнадцатиминутная потеря времени отбросила экипаж далеко за пределы первой десятки абсолютного зачета.

"Мы засели в сугроб как раз перед финишным поворотом, там не было зрителей и мы откапывались очень долго. Пришлось поддомкрачивать машину, искать бревна, подкладывать их и, конечно, шансов на победу уже не было. Дальше ехали уже в свое удовольствие", – рассказал после финиша Валерий Горбань.

В середине дистанции экипаж отметился победой на спецучастке. Это стало маленьким утешением для действующих чемпионов Латвии и Эстонии.

Эстонский и Латвийский чемпионаты берут передышку до мая. Именно тогда их пути разойдутся. Нарушит "раллийную тишину" гонка в окрестностях Таллинна.

Больше интересных спортивных новостей читайте в рубрике "Спорт24" на сайте 24 канала

blog_ava
Аякс – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
13 февраля
810
Теги: Спорт Гонки
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Умер Виталий Хмельницкий – легендарный игрок "Динамо" и "Шахтера"
13 февраля 21:55 Умер Виталий Хмельницкий – легендарный игрок "Динамо" и "Шахтера"
89
Три украинских арбитра отстранены от судейства из-за ошибок и обязаны уплатить штраф
13 февраля 19:30 Три украинских арбитра отстранены от судейства из-за ошибок и обязаны уплатить штраф
63
Без шансов: Зинченко был нещадно раскритикован звездным партнером по команде (видео)
13 февраля 17:19 Без шансов: Зинченко был нещадно раскритикован звездным партнером по команде (видео)
259
Mercedes представила новый болид Формулы-1: фото и видео
13 февраля 14:19 Mercedes представила новый болид Формулы-1: фото и видео
59
Сразу трое украинцев проведут следующие бои 29 марта в Канаде
13 февраля 09:51 Сразу трое украинцев проведут следующие бои 29 марта в Канаде
103
Дубль Дзаньоло позволил "Роме" победить "Порту": видео
13 февраля 00:02 Дубль Дзаньоло позволил "Роме" победить "Порту": видео
428
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук