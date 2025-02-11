Досадная неудача не позволила украинской команде побороться за победу в Rally Sarma: фото

Команда Eurolamp World Rally Team приняла участие во втором этапе чемпионатов Латвии и Эстонии по ралли – Rally Sarma. В 44 раз гонка собрала на старте 71 экипаж.

Еще до старта гонки украинско-эстонский дуэт Валерия Горбаня и Сергея Ларенса считался одним из фаворитов. Зелено-красный Mini JCW WRC после финиша первого спецучастка находился на второй строчке генеральной классификации.

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Однако побороться за призовые места и за победу помешал вылет с трассы. Пятнадцатиминутная потеря времени отбросила экипаж далеко за пределы первой десятки абсолютного зачета.

"Мы засели в сугроб как раз перед финишным поворотом, там не было зрителей и мы откапывались очень долго. Пришлось поддомкрачивать машину, искать бревна, подкладывать их и, конечно, шансов на победу уже не было. Дальше ехали уже в свое удовольствие", – рассказал после финиша Валерий Горбань.

В середине дистанции экипаж отметился победой на спецучастке. Это стало маленьким утешением для действующих чемпионов Латвии и Эстонии.

Эстонский и Латвийский чемпионаты берут передышку до мая. Именно тогда их пути разойдутся. Нарушит "раллийную тишину" гонка в окрестностях Таллинна.

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