Дубль Ибрагимовича прервал неудачную серию "Лос-Анджелес Гэлэкси": видео голов

Шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжает забивать голы за "Лос-Анджелес Гэлэкси". На этот раз его дубль помог победить "Даллас", а также прервать неудачную серию команды.

Ибрагимович дважды забил во втором тайме. При этом он был близок и к оформлению хет-трика, однако вратарь справился с его ударом.

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Теперь в активе форварда 18 голов. Однако он занимает лишь третье место в списке бомбардиров. Лидирует Карлос Вела, который выступает за ФК "Лос-Анджелес". У него 23 гола.

Третье место занимает и "Лос-Анджелес Гэлэкси" в Западной конференции. Здесь тоже лидирует ФК "Лос-Анджелес".

Стоит добавить, что благодаря этой победе "Гэлэкси" сумели прервать свою серию из трех поражений подряд в чемпионате. Правда, все три игры были на выезде. А последний раз команда выигрывала 19 июля в игре против "Лос-Анджелес". Тогда Ибрагимович оформил хет-трик, а Вела – дубль.