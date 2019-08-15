Дубль украинского нападающего вывел чемпиона Латвии в плей-офф Лиги Европы

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Роман Дебелко оформил дубль в матче Лиги Европы
Роман Дебелко оформил дубль в матче Лиги Европы / BB.lv

Украинский нападающий Роман Дебелко, выступающий за латвийскую "Ригу", оформил дубль в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против финского ХИКа.

Дебелко сравнял счет на 62-й минуте, он стал 1:1 и все устраивало гостей. Только через 7 минут Роман забил уже в свои ворота (позже гол переписали на игрока "ХИКа" Вайринена), теперь счет устраивал ХИК.

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Однако, на 80-й минуте он смог снова забить и вывел "Ригу" в следующий раунд квалификации. Итоговый счет игры – 2:2.

Первый матч в Латвии также не выявил победителя (1:1), однако за счет большего количества голов на выезде "Рига" пробилась в следующий раунд.

В плей-офф "Рига" сыграет против "Копенгагена", который вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

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Теги: Спорт Футбол Латвия Лига Европы
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