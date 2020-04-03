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Думал это лишь временное повышение температуры, – игрок "Челси" о заражении коронавирусом

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Каллум Хадсон-Одой / chelseafc.com

Одним из первых в Англии футболистом, у кого обнаружили коронавирус, стал игрок лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой. Спортсмен уже выздоровел и рассказал о ходе заболевания.

"Я чувствую себя отлично. Вирус уже прошел. Я в полном порядке, в отличной форме, чувствую себя как обычно, так что все хорошо. Я заболел три недели назад, когда почувствовал жар и мне показалось, что это немного странно. На следующий день я чувствовал себя как обычно. Я думал, что это просто временное повышение температуры, но оказалось, что нет. Я сказал себе, что все не так плохо, что симптомы несерьезные. Я думал, что чувствую себя хорошо, гораздо лучше. Все меня спрашивали, как я себя чувствую, и это было мило с их стороны. Они поддерживали меня и желали выздоровления", – вспомнил ход болезни Хадсон-Одой в комментарии официальному сайту "Челси".

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Футболист рассказал, что он не ожидал, что коронавирус станет такой глобальной проблемой. Поэтому призвал всех быть осторожнее и внимательнее относиться к тому, что происходит в мире.

"Я надеюсь, вирус скоро пойдет на спад и все вернутся к нормальной жизни. Я хочу поскорее вернуться в футбол, я бы хотел, чтобы это произошло прямо сейчас, но пандемия только нарастает, так что главное, чтобы все оставались живыми", – рассказал футболист.

  • Великобритания на восьмом месте в мире и пятом в Европе по количеству инфицированных коронавирусом. По состоянию на 3 апреля их более 33 тысяч. Или же 497 случаев на один миллион населения.
  • От COVID-19 в стране умерло 2921 лица


Правила поведения пил время пандемии коронавируса, спасающие жизнь / инфографика 24 канала

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Спорта Спорт Футбол Челси
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