Два года назад Усик ярко победил Марко Хука: как это было (видео)

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Александр Усик
Александр Усик / GETTY IMAGES

Ровно два года назад, 9-го сентября 2017 года, украинский боксер Александр Усик начал свой путь к победе во Всемирной боксерской супер серии (WBSS).

В столице Германии Берлине Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBO и выиграл четвертьфинальный бой турнира.

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Поединок выдался достаточно зрелищным, однако во многом благодаря действиям украинца. Александр выглядел гораздо интереснее и активнее, а в конце 10 раунда просто уничтожил Хука. В итоге технический нокаут.

После этой победы Усик победил Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева, что позволило украинцу выиграть Всемирную боксерскую супер серию. Кроме того, Александр стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Александр Усик – Марко Хук видео боя

Следующий бой Усик проведет против Тайрона Спонга. Боксеры встретятся 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Для украинца это будет дебютный бой в супертяжелом весе.

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Теги: Новости Спорта Александр Усик Усик – Хук Бокс Спорт
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