Два известных спортсмена выздоровели от коронавируса 19:55, - Читати новину українською Руді Гобер / Twitter "Юти" Центровой клуба НБА "Юта Джаз" Руди Гобер и его одноклубник Донован Митчелл выздоровели от коронавируса. Про це повідомляє медичний штаб клубу. Читайте також У гравця збірної України В'ячеслава Боброва діагностували коронавірус Вони заразилися першими серед гравців НБА, саме після позитивного тесту Гобера Ліга вирішила призупинити регулярний чемпіонат. Гравці спокійно перенесли захворювання. Також вже одужали і хворі члени персоналу клубу. На даний момент в "Юті" немає хворих коронавірусом. 26 березня форвард "Детройт Пістонз" Крістіан Вуд також видужав від коронавірусу.

НБА може втратити до 1 мільярда доларів в разі дострокового завершення сезону. Асоціація вже вирішила скоротити на 20 відсотків базові оклади найбільш високооплачуваних керівників ліги. Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

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