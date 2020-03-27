24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Два известных спортсмена выздоровели от коронавируса

- Читати новину українською
Руді Гобер / Twitter "Юти"

Центровой клуба НБА "Юта Джаз" Руди Гобер и его одноклубник Донован Митчелл выздоровели от коронавируса.

Про це повідомляє медичний штаб клубу.

Читайте також У гравця збірної України В'ячеслава Боброва діагностували коронавірус

Вони заразилися першими серед гравців НБА, саме після позитивного тесту Гобера Ліга вирішила призупинити регулярний чемпіонат.

Гравці спокійно перенесли захворювання. Також вже одужали і хворі члени персоналу клубу. На даний момент в "Юті" немає хворих коронавірусом.

  • 26 березня форвард "Детройт Пістонз" Крістіан Вуд також видужав від коронавірусу.
  • НБА може втратити до 1 мільярда доларів в разі дострокового завершення сезону. Асоціація вже вирішила скоротити на 20 відсотків базові оклади найбільш високооплачуваних керівників ліги.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Новости Спорта Коронавирус COVID-19 NBA Спорт Баскетбол
Комментарии

Читайте также

сегодня , 14:30 Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
Здорове життя 415594
сегодня , 08:38 Коронавирус Covid-2019: последние новости
Медицина 189534
сегодня , 11:06 Коронавирус и богачи: как развлекались политики и миллионеры в Куршевеле – фото, видео
Новини України 14074
сегодня , 18:32 Клопп расплакался, когда увидел как медики поют you'll Never Walk Alone в больнице: видео
Футбол 715
сегодня , 14:15 Украина закрывает границы: все, что нужно знать
Статті 15064
сегодня , 18:02 Владимир Кличко продемонстрировал удивительную форму, отжавшись 44 раза: видео
Бокс 671
сегодня , 10:50 Дария Билодид показала, как занимается дома для поддержания идеальной формы: видео
Інші види спорту 636
сегодня , 11:38 22-летний футболист "Аякса" Абдельхаким Нури вышел из комы спустя почти 3 года
Футбол 934
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 18:32 Клопп расплакался, когда увидел как медики поют you'll Never Walk Alone в больнице: видео
Ігор Саджениця
26 марта 15:26 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
25 марта 19:06 5 правил поведения, которые помогут преодолеть коронавирус: советы от ВОЗ и ФИФА
Ігор Саджениця
сегодня 14:50 Что делает биатлон таким красивым: яркое видео
Софія Кулай
сегодня 13:00 Лучшейкаратистке планеты Анжелике Терлюге – 28: яркие победы украинки
Софія Кулай

Новости
Больше новостей
Залиште відгук