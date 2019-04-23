Две украинки завоевали путевки на Кубок мира по шахматам

Международные гроссмейстеры Инна Гапоненко из Херсона и Анна Ушенина из Харькова попали в топ-15 женского чемпионата Европы-2019 и, таким образом, прошли отбор на Кубок мира.

Всего в турнире принимали участие 10 украинских шахматисток. Однако только две из них сумели занять топ-места, которые гарантировали им участие в Кубке мира.

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При этом Инна Гапоненко единолично лидировала перед заключительным, 11-м туром. Но проиграла экс-чемпионке мира Антуанетте Стефановой, в итоге поделила 1-5 места и стала четвертой по дополнительному коэффициенту.