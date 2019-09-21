Две украинские гимнастки выступят на Олимпиаде-2020 в Токио

Украина получила две лицензии на участие в Олимпийских играх-2020 по художественной гимнастике. Украину на Олимпиаде представят Кристина Пограничная и Влада Никольченко.

Обе девушки завоевали олимпийские лицензии благодаря успешным выступлениям на Чемпионате мира в Баку. Влада Никольченко с суммой 84,150 заняла итоговое 5-е место, Кристина Пограничная – 12-е (80,575) в финале многоборья среди гимнасток, выступающих в индивидуальном первенстве.

При этом что Влада Никольченко завоевала там бронзовую медаль в упражнениях с булавами.

Видео выступления: Украинская гимнастка Влада Никольченко получила бронзу на чемпионате мира