Две украинские гимнастки выступят на Олимпиаде-2020 в Токио
Украина получила две лицензии на участие в Олимпийских играх-2020 по художественной гимнастике. Украину на Олимпиаде представят Кристина Пограничная и Влада Никольченко.
Обе девушки завоевали олимпийские лицензии благодаря успешным выступлениям на Чемпионате мира в Баку. Влада Никольченко с суммой 84,150 заняла итоговое 5-е место, Кристина Пограничная – 12-е (80,575) в финале многоборья среди гимнасток, выступающих в индивидуальном первенстве.
При этом что Влада Никольченко завоевала там бронзовую медаль в упражнениях с булавами.
Видео выступления: Украинская гимнастка Влада Никольченко получила бронзу на чемпионате мира
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