Две украинские гимнастки завоевали награды на Кубке мирового вызова

Две награды получили украинские гимнастки в первый день финалов на Кубке мирового вызова (World Challenge Cup) в хорватском Осиеке.

Ангелина Радивилова стала вице-чемпионкой соревнований в опорном прыжке. Со средней оценкой за 2 прыжка 13.667 украинка сумела занять второе место. Уступила они только Теи Белак из Словении, которая получила 13,750.

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На третью ступеньку пьедестала поднялась Яна Федорова. Бронзовую награду девушка получила в упражнениях на брусьях (12,667).