Двое игроков "Шахтера" получили тяжелые травмы в матче с "Динамо" и не сыграют в следующей игре

Сразу двое игроков "Шахтера" не сыграют в следующем матче "горняков" из-за травм. Повреждения в матче против "Динамо" получили вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко.

В пятницу, 26 апреля, Степаненко будет сделано МРТ, после чего определится срок восстановления вице-капитана "Шахтера". Напомним, игрок травмировался и покинул поле на 77-й минуте игры.

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Относительно травмы Андрея Пятова, то о ее деталях не сообщают. Но на сайте "Шахтера" указано, что голкипер точно не сыграет против "Мариуполя".

Напомним, матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 28 апреля. Обзор матча – на сайте Спорт24.