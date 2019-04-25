Двое игроков "Шахтера" получили тяжелые травмы в матче с "Динамо" и не сыграют в следующей игре

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Пятов получил травму в матче с "Динамо"
Пятов получил травму в матче с "Динамо" / ФК "Шахтер"

Сразу двое игроков "Шахтера" не сыграют в следующем матче "горняков" из-за травм. Повреждения в матче против "Динамо" получили вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко.

В пятницу, 26 апреля, Степаненко будет сделано МРТ, после чего определится срок восстановления вице-капитана "Шахтера". Напомним, игрок травмировался и покинул поле на 77-й минуте игры.

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Относительно травмы Андрея Пятова, то о ее деталях не сообщают. Но на сайте "Шахтера" указано, что голкипер точно не сыграет против "Мариуполя".

Напомним, матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 28 апреля. Обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Шахтер Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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