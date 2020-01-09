Двое украинцев могут выступить во Всемирной боксерской Суперсерии, где победителем стал Усик
Организатор Всемирной боксерской Суперсерии (англ. World Boxing Super Series, WBSS) промоутер Калле Зауерлянд готовится к новому сезону. В нем могут выступить и двое украинцев.
В интервью IFL TV Зауерлянд заявил, что планирует провести новый сезон WBSS в четырех весовых категориях. Это будут легкий (до 50,8 кг), второй самый легкий (до 52,2 кг), средний (до 72,6 кг) и второй средний (до 76,2 кг) дивизионы.
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В двух из этих дивизионов выступают украинцы. Речь идет о Артёме Далакяне (легкая весовая категория) и Сергее Деревянченко (средний вес). Они могут быть интересны для организаторов WBSS. Ведь Далакян является действующим чемпионом мира по версии WBA (8 февраля в Киеве он проведет защиту титула против венесуэльца Хосбера Переса).
Что касается Деревянченко, то он дважды проводил чемпионские бои, но проигрывал. Однако его бой против Геннадия Головкина за титулы IBF и IBO оставил немало болельщиков разочарованных решением судей, которые отдали победу боксеру из Казахстана.
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