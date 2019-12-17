Двое украинских боксеров получили шанс драться за чемпионские пояса

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Иван Редкач / Premier Boxing

Украинские боксеры Иван Редкач и Артур Хегай получат шансы драться за чемпионские пояса. Редкач может стать обязательным претендентом по версии WBC, а Хегай – WBO.

Полусредневес Редкач в следующем бою встретится с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией.

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На кону поединка будет стоять статус обязательного претендента на пояс WBC. Чемпионом мира по версии WBC является непобедимый Эррол Спенс.

Бой состоится 25 января и будет главным событием вечера бокса в Бруклине.

Арнольд Хегай, выступающий в легчайшем весе, проведет поединок за статус обязательного претендента по линии WBO.

Его соперником будет небитый американец Стивен Фултон. Бой состоится 25 января в Бруклине в андеркарде поединка Редкача.

Чемпионом мира по версии этой организации является Эмануэль Наваррете.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Бокс Спорт Иван Редкач
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