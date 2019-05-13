Двое украинских пловцов завоевали серебряные награды на этапе Лиги чемпионов FINA

Двое украинских пловцов – Михаил Романчук и Андрей Говоров – завоевали серебряные награды на втором этапе Лиги чемпионов FINA В Будапеште.

Михаил Романчук занял второе место на дистанции 400 метров вольным стилем. Его время – 3.47,08. Он проиграл только 03.72 секунды победителю Данас Рапсису из Литвы. Но опередил секунды россиянина Александра Красных.

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Что касается Говорова, то он на дистанции 50 метров баттерфляем тоже занял второе место. Показав время 22,87. секунды, украинец проиграл представителю Бразилии Николасу Сантосу 00.27 секунды. Но Говоров сумел опередить пятикратного чемпиона мира на короткой воде американца Майкла Эндрю.

За эти награды пловцы на двоих заработали 16 тысяч долларов.

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Следующий этап Лиги чемпионов FINA пройдет в американском Индианаполисе.

Что такое FINA

Международная любительская федерация плавания (сокращенно FINA) - организация, объединяющая большинство национальных плавательных федераций, определяет основные направления развития некоторых (самых популярных) водных видов спорта, сейчас это: плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло, плавание на открытой воде.



Под эгидой FINA проводится Чемпионат мира по водным видам спорта и другие международные соревнования. Штаб-квартира организации находится в швейцарской Лозанне.