Двукратный победитель Формулы-1 вернутся за руль болида McLaren

Фернандо Алонсо сядет за руль McLaren на тестах в Бахрейне. Таким образом гонщик вернется за руль болида Формулы-1 после того, как он покинул ее.

Во вторник и среду после Гран При Бахрейна команды Ф1 проведут официальную тестовую сессию. Все их участники смогут использовать по одной машине, а в McLaren их будет две – одна для работы самой команды, вторая – для шинных испытаний по программе Pirelli. Именно за руль второго болида и сядет Фернандо Алонсо. Испанец займется испытаниями резины – он отработает на ней весь день 2 апреля и вернется за руль после обеда 3 апреля. Утро 3 апреля будет отдано Карлосу Сайнсу.

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Алонсо остается пилотом McLaren, но в конце прошлого года он прервал карьеру в Формуле 1. В этом сезоне испанец выступает в IndyCar, WEC и IMSA, а также тестирует всякую гоночную технику.

Еще один болид McLaren на тестах "разделит" между своими пилотами – Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом. Сайнс отработает за рулем утро первого тестового дня, Норрису достанется вторая половина вторника и среда целиком.

Гран-при Бахрейна состоится в воскресенье, 31 марта. Тесты запланированы на вторник и среду, 2 и 3 апреля.