Джейми Чедвик стала первой победительницей женской Формулы-1

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Джейми Чедвик стала первой победительницей женской Формулы-1

В первом в истории чемпионате среди женщин Formula W Series определилась победительница. Золото завоевала 21-летняя британка Джейми Чедвик.

Она была лидером общего зачета перед последним этапом в Брэндс-Хэтч. И стартовала с поул-позишн. Однако уже на старте Джейми Чедвик обошли ее главные конкурентки в борьбе за чемпионство – Элис Пауэлл и Эмма Кимилайнен.

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В борьбе за третье место в гонке Джейми Чедвик проиграла Бейтске Виссер, которая тоже боролась за победу в чемпионате. Поэтому Джейми Чедвик финишировала лишь четвертой, впервые в сезоне оказавшись на подиуме.

Однако набранных очков 21-летней британке оказалось достаточно, чтобы стать первой в истории победительницей Formula W Series.

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Теги: Спорт Формула-1
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