Джима будет готовиться к чемпионату мира отдельно от женской сборной Украины
Тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников поделился планами по подготовке команды к чемпионату мира. Мировое первенство стартует 13 февраля в итальянском Антхольце.
По словам Лесникова, после 6-го этапа Кубка мира в Поклюке украинские биатлонистки разъезжаются на решающий тренировочный сбор.
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В частности, Юлия Джима будет готовиться в Австрии, а остальная украинская команда – в Италии.
Юлия Джима поедет в Обертиллах, где будет тренироваться со сборной Словении и параллельно – с мужской командой. В Ливиньо поедут Елена Пидгрушная и Настя Меркушина, а через три дня – Вита и Валя Семеренко,
– цитирует Лесникова UA: Биатлон.
Тренер сборной Украины рассказал, что Дарьи Блашко отправляется в Украину решить некоторые проблемы. "Прежде всего – проанализировать, что произошло с ней в медицинском плане. Если со здоровьем все в порядке, то она пройдет подготовку на равнине", – заявил Лесников.
Надежда Белкина и Юлия Журавок тоже едут с нами в Ливиньо. После подготовительного лагеря они "спустятся с гор" к Арберу (Германия, – Спорт24), где примут участие на Кубке IBU. По результатам их выступлений будут отбирать резервную спортсменку на чемпионат мира,
– резюмировал тренер.
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- В словенской Поклюке украинские биатлонисты не завоевали ни одной награды.
- После 6 этапов единственную награду среди украинцев одержала Юлия Джима. В Эстерсунде Джима выиграла серебро в индивидуальной гонке.
- Чемпионат мира по биатлону продлится с 13 до 23 февраля. Первой гонкой на чемпионате мира будет смешанная эстафета.
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