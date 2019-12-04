Джима вернулась к тренировкам после курьезной травмы: фото

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Юлия Джима / 24 канал

Украинская биатлонистка Юлия Джима провела первую тренировку после травмы. Во время тренировки Джима столкнулась "лоб в лоб" с другой спортсменкой.

Под руководством Уроша Велепца Джима поработала над стрельбой, а также опробовала трассу Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает UA:БИАТЛОН.

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Решение о ее участие в индивидуальной гонке, которая состоится 5 декабря, будет принято сегодня. Пока не известно, в каком составе женская сборная Украины выступит в индивидуальной гонке.

По словам тренера женской сборной Украины Владимира Махлаева, из-за столкновения с другой спортсменкой Юлия чувствовала себя плохо.

Также по состоянию здоровья Джима пропустила спринтерскую гонку. Лучший результат из украинок показала Вита Семеренко (10 место). Победу одержала Доротея Вирер.

Главные события  с кубка мира в эстерсунде
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Юлия Джыма Новости биатлона
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