Джима вернулась к тренировкам после курьезной травмы: фото

Украинская биатлонистка Юлия Джима провела первую тренировку после травмы. Во время тренировки Джима столкнулась "лоб в лоб" с другой спортсменкой.

Под руководством Уроша Велепца Джима поработала над стрельбой, а также опробовала трассу Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает UA:БИАТЛОН.

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Решение о ее участие в индивидуальной гонке, которая состоится 5 декабря, будет принято сегодня. Пока не известно, в каком составе женская сборная Украины выступит в индивидуальной гонке.

По словам тренера женской сборной Украины Владимира Махлаева, из-за столкновения с другой спортсменкой Юлия чувствовала себя плохо.

Также по состоянию здоровья Джима пропустила спринтерскую гонку. Лучший результат из украинок показала Вита Семеренко (10 место). Победу одержала Доротея Вирер.