Джошуа – Руис: чемпион заработает меньше претендента

В эту субботу, 7 ноября, в Саудовской Аравии состоится грандиозный реванш Джошуа – Руис. Общее желание быстрее провести поединок было настолько сильным, что даже пятнадцатитысячный стадион специально для этого боя построили всего за 40 дней. Что там говорить, предыдущая встреча боксеров состоялась менее полугода назад.

Возможно, этому посодействовали и солидные гонорары. Энтони, например, заработает 85 миллионов долларов. А Энди, хоть и является действующим чемпионом, получит 13 миллионов долларов. Деньги ему не помешают, солидная часть прошлого гонорара (5 миллионов долларов) ушла на покупку шикарного особняка.

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Напомним, летом мексиканец отобрал у Джошуа все его чемпионские пояса (WBA Super, WBO, IBF и IBO). Это стало настоящей сенсацией в мире бокса, ведь в Руиса не только не верили, некоторые даже не воспринимали его всерьез. Причина тому – его телосложение и лишний вес. Но Энди посрамил скептиков и заставил рефери в 7-м раунде остановить бой.

Правда, его шансы на победу и сейчас не такие большие, 34% против 63% у Джошуа по оценкам аналитиков Parimatch (3% на ничью). Его это, впрочем, не смущает: "Парень с большими мечтами собирается доминировать и защитить титулы в тяжелом весе", – заявил он накануне. Также Энди добавил, что хотел бы увидеть открытый бокс, ведь если Энтони станет с ним рубиться, то у Энди будет больше шансов на победу.

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Перед поединком Руис расхваливал своего соперника, отмечал, что британец в хорошей форме. А тренер Джошуа заявил, что многие продолжают недооценивать Энди, хотя он боксер мирового класса. Также Роб Маккракен сказал, что его подопечному необходимо использовать свой размах рук и ни в коем случае не попадать под тяжелый хук мексиканца. Иначе на этом бой может и закончиться.