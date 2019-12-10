Джошуа, Чисора или Паркер: промоутер рассказал о следующем бое Усика

После того, как Энтони Джошуа победил Энди Руиса и вернул титулы WBA, WBO, IBF и IBO, британец получил двух претендентов на свои пояса. Претендентом по линии IBF является Кубрат Пулев, а по версии WBO Александр Усик. Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, кто получит право сражаться за титул.

Прежде всего, Хирн заявил, что Джошуа не хочет отказываться от титулов. Например, провести защиту титула IBF, отказавшись от WBO, и наоборот.

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Но если придется, то он это сделает (откажется от титула, – Спорт24). Насколько понимаю, в первую очередь ему необходимо провести бой с претендентом от IBF Кубратом Пулевым, а потом с Усиком. А за это время, Усик мог бы провести бой с Чисорой,

– заявил Хирн ютуб-каналу Boxing Social.

IBF дала Ему время до апреля, чтобы провести защиту против Пулева. Зато бой с Усиком Энтони должен провести в течение следующих полгода.

По словам Хирна, поединок Усика с Чисорой очень реальный и боксеры могут встретиться за вакантный титул WBO. Проблема только в том, что Чисора имеет низкий рейтинг для титульного поединка.

Есть большие шансы, что он состоится. Проблема только в том, что Чисора не высоко в рейтинге WBO – это может стать проблемой, если это будет бой за вакантный титул,

– резюмировал промоутер.

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Следовательно, по словам Хирна, вполне возможно, что Усику придется драться за вакантный титул с Джозефом Паркером. Ранее менджер Паркера заявил, что Джозеф встретится с Усиком, если пояс WBO сделают вакантным.

Таким образом, IBF и WBO должны определить, какая защита будет первой. Тогда в команде Джошуа, вероятно, примут решение отказаться от одного из титулов.

Мы не сможем провести две обязательных защиты в те сроки, которые от нас требуют, ведь Джошуа проводит по 2 поединка за год. Энтони проведет следующий бой в апреле,

– сказал Хирн.