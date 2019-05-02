Джошуа готов драться с Усиком и назвал условия, при которых состоится бой

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Энтони Джошуа
Энтони Джошуа / RingSide24

Британский чемпион мира IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказал поддержку украинскому боксеру Александру Усику, который в этом месяце дебютирует в новой весовой категории.

Кроме того, Джошуа выразил желание в будущем встретиться с украинским боксером в ринге. Британец встретится с украинцем при условии, что станет абсолютным чемпионом мира.

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Стопроцентно буду смотреть бой Усика против Такама. Если бы у меня был магический шар, я бы загадал себе бой с Уайлдером, победил его, стал абсолютным чемпионом, а потом дрался бы с Усиком, бывшим абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Это было бы грандиозное событие.

Очень его уважаю, он хороший боец с олимпийской школой, представляет свою страну. Он из другого теста, чем такие, как Миллер, которые колотят понты направо и налево. Мы разговариваем кулаками в ринге, а не вне его. Так что, Усик, большой тебе респект и удачи в бою с Такамой. Добро пожаловать в супертяжелый вес – дивизион силы, скорости и мощности. Успехов тебе,
– цитирует британца vRINGe.com.

Также Джошуа заявил, что не исключает возможности проведения еще одного боя против Владимира Кличко.

Следующий поединок с участием Усика состоится 25 мая в американском городе Оксон-Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Его соперником будет Карлос Такам, а поединок в Украине покажет телеканал "Интер".

Известно, что Карлос Такам может получить 800 тысяч долларов, если победит Александра Усика. Сколько за этот бой получит украинец – пока неизвестно.

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Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
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