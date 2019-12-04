Джошуа и Руис провели открытую тренировку перед мегафайтом: видео

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Энтони Джошуа и Энди Руис / Фото из открытых источников

В Саудовской Аравии провели открытую тренировку чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, и WBO американец Энди Руис-младший (33-1-0, 22 KO) и экс-чемпион, британец Энтони Джошуа (22 -1-0, 21 KO).

Руис показал впечатляющую для его комплекции скорость рук, а Джошуа же предпочел быстрее выполнить необходимую для раскрутки боя часть программы и уйти от внимания публики.

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Также отметим, что оба боксера были изрядно похудевшими в сравнении с первым боем.

Смотрите видео открытой тренировки Джошуа и Руиса

 

Реванш Джошуа – Руис за титулы WBA, WBO, IBF и IBO состоится в ночь с 7 на 8 декабря в городе Эд-Дирийя (Саудовская Аравия). Обзор поединка читайте на сайте Спорт24.

В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, который состоялся на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, и стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Джошуа – Руис Энтони Джошуа Бокс
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