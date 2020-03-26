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Джошуа назвал проблемы, которые ждут Усика в бою с Чисорой

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Чемпион мира, британец Энтони Джошуа, прокомментировал предстоящий поединок между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Несмотря на то, что Усик фаворит, Энтони считает, что его земляк создаст проблемы украинцу.

По словам Энтони, если Чисора будет в такой форме, как в поединках с Диллианом Уайтом, Усик будет иметь проблемы.

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Чисора образца поединков с Диллианом Уайтом создаст Усику проблемы. Я спарринговал с Дереком. Он действительно сильный. С ним лучше не шутить,
– цитирует Энтони Sky Sports.

Джошуа считает, что Усик, который только сменил весовую категорию, может сдержать Чисору благодаря подвижности.

Возможно, мощности Усика не хватит, чтобы побеспокоить Чисору. Тогда у Александра могут возникнуть проблемы. Но Усик – один из лучших боксеров этого поколения,
– заключил Джошуа.

Усик – Чисора: главное о бое

Бой боксеров запланирован на 23 мая в Лондоне (Англия).

Поединок, возможно, перенесут из-за пандемии коронавируса. Промоутер Эдди Хирн, организовывающий вечер бокса, заявлял, что все вечера бокса, запланированные на май в Великобритании, могут быть отменены.

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Впоследствии Хирн заявил, что шансы провести боксерские бои в мае и даже в июне крайне малы и они будут перенесены на неопределенный срок.

Усик и Чисора выразили надежду, что все же встретятся 23 мая.

Зато Эдди Хирн рассказал, что судьба поединка определится в ближайшие дни.

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Усик - Чисора Александр Усик Бокс
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