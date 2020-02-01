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Джошуа неожиданно может отказаться от боя с Усиком

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Александр Усик и Энтони Джошуа / Коллаж

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Джошуа и сопромоутер украинца Александра Усика британец Эдди Хирн рассказал о возможном бое между его подопечными.

По словам Хирна, поединок британца с украинцем может не состояться в этом году. Специалиста цитирует BoxingScene.

Стоит внимания: Джошуа рассказал, какие проблемы ждут Усика в бою с Чисорой

Победитель боя Джошуа с Пулевым поборется с Усиком. Единственный вариант, при котором Джошуа не будет драться против Усика, если у нас получится договориться о бое с победителем реванша Уайлдер – Фьюри.

На кону этого поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона, поскольку WBO, конечно, захочет защитить Усика,
– сказал Хирный.

Спорт24 писал, что Александр Усик продолжает подготовку к следующему поединку. Украинец провел утреннюю тренировку в боксерском клубе All Stars Boxing Club.

  • По предварительной информации, следующий поединок Усик проведет против британца Дерека Чисоры. Бой может состояться на O2 Arena в Лондоне.
  • Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который сотрудничает с Усиком, заявил, что бой состоится 28 марта или 11-го апреля.
  • В то же время промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что в течение нескольких дней будет официальная информация о бое.
  • Усик встретился с Чисорой 7 декабря в Саудовской Аравии. Оба посетили реванш Энтони Джошуа с Энди Руисом.
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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Энтони Джошуа Александр Усик Бокс
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