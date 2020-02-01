Джошуа неожиданно может отказаться от боя с Усиком

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Джошуа и сопромоутер украинца Александра Усика британец Эдди Хирн рассказал о возможном бое между его подопечными.

По словам Хирна, поединок британца с украинцем может не состояться в этом году. Специалиста цитирует BoxingScene.

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Победитель боя Джошуа с Пулевым поборется с Усиком. Единственный вариант, при котором Джошуа не будет драться против Усика, если у нас получится договориться о бое с победителем реванша Уайлдер – Фьюри.

На кону этого поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона, поскольку WBO, конечно, захочет защитить Усика,

– сказал Хирный.

Спорт24 писал, что Александр Усик продолжает подготовку к следующему поединку. Украинец провел утреннюю тренировку в боксерском клубе All Stars Boxing Club.