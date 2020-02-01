Джошуа неожиданно может отказаться от боя с Усиком
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Джошуа и сопромоутер украинца Александра Усика британец Эдди Хирн рассказал о возможном бое между его подопечными.
По словам Хирна, поединок британца с украинцем может не состояться в этом году. Специалиста цитирует BoxingScene.
Стоит внимания: Джошуа рассказал, какие проблемы ждут Усика в бою с Чисорой
Победитель боя Джошуа с Пулевым поборется с Усиком. Единственный вариант, при котором Джошуа не будет драться против Усика, если у нас получится договориться о бое с победителем реванша Уайлдер – Фьюри.
На кону этого поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона, поскольку WBO, конечно, захочет защитить Усика,
– сказал Хирный.
Спорт24 писал, что Александр Усик продолжает подготовку к следующему поединку. Украинец провел утреннюю тренировку в боксерском клубе All Stars Boxing Club.
- По предварительной информации, следующий поединок Усик проведет против британца Дерека Чисоры. Бой может состояться на O2 Arena в Лондоне.
- Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который сотрудничает с Усиком, заявил, что бой состоится 28 марта или 11-го апреля.
- В то же время промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что в течение нескольких дней будет официальная информация о бое.
- Усик встретился с Чисорой 7 декабря в Саудовской Аравии. Оба посетили реванш Энтони Джошуа с Энди Руисом.
Выбор редакции
-
21-летняя американка София Кенин сенсационно выиграла Australian Open – видеосегодня , 13:53
-
Официальных предложений по Матвиенко от "Арсенала" не было, – неожиданное заявление Палкинасегодня , 13:07
-
Джима может стать 3-й украинкой, которая выиграет Хрустальный глобус: что для этого нужносегодня , 10:30