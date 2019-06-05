Джошуа сделал заявление насчет реванша с Руисом после сенсационного поражения

Британский боксер Энтони Джошуа, который проиграл титулы WBA, WBO, IBF, IBO мексиканцу Энди Руису, вновь высказался о своей неудаче.

Команда Джошуа уже активировала пункт в контракте о реванше с Руисом. Поединок состоится в ноябре-декабре 2019 года.

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Джошуа же снова поздравил Руиса и заявил, что мексиканец может полгода порадоваться чемпионским поясам.

Я солдат и должен быть готов к взлетам и падениям. В субботу я потерпел поражение и приму это как мужчина, не оправдываясь и никого не обвиняя. В первую очередь, я сам лично должен исправить все свои допущенные ошибки, перестроиться и выйти на реванш с подготовленным планом. Еще раз поздравляю Энди Руиса с победой. У него есть 6 месяцев, чтобы насладиться чемпионством, но потом ему придется снова встретиться со мной на ринге и доказать кто из нас лучше,

– цитирует Джошуа boxingscene.com.

Бой Энтони Джошуа против Энди Руиса состоялся 1 июня в Нью-Йорке. Неожиданную победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. Перед этим британец четыре раза побывал в нокдауне.

Для Энтони это первое поражение в карьере, до этого он победил в 22 боях, в том числе у Владимира Кличко. Энди Руис, несмотря на победу, заработал 5,6 миллиона евро, а Джошуа получил выплату в размере 22,5 миллиона евро.