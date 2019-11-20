Будет ли выполнять DZIDZIO гимн Украины на Евро 2020 – официальный комментарий

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Михаил Хома / пресс-служба DZIDZIO

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас распространил информацию, что DZIDZIO будет выполнять гимн Украины во время матчей национальной сборной на Евро-2020. В пресс-службе артиста опровергают информацию.

В своем твиттере Игорь Бурбас написал, что Михаил Хома будет выступать перед каждым матчем сборной Украины на Евро-2020. Как известно, "сине-желтые" еще в октябре гарантировали себе участие на чемпионате Европы.

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УАФ доверила Михаилу Хоме вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро 2020. Это вам не какое-то там Евровидение, здесь аудитория значительно больше,
– написал Бурбас.


Скриншот

Кто такой Игорь Бурбас?Журналист телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2". В своем твиттере Бурбас часто публикует инсайдерскую информацию. Недавно Бурбас в интервью рассказал, что распространил ложную информацию о трансфере киевского "Динамо".

В пресс-службе DZIDZIO опровергают информацию о том, что Михаил Хома будет исполнять гимн Украины на чемпионате Европы.

Это не подтвержденная официально информация. Возможно, люди просят и хотят чтобы так было. Поэтому, как только появится официальная информация, она будет опубликована на сайте УАФ (Украинская ассоциация футбола, – Спорт24) и официальной странице DZIDZIO,
– сказали в пресс-службе певца для Спорт24.

DZIDZIO уже исполнял гимн Украины

Сборная Украины 11 октября сыграла матч квалификации Евро-2020 против Литвы. Игра состоялась в Харькове. Исполнение гимна Украины перед матчем доверили популярному исполнителю DZIDZIO.

Михаил Хома отлично справился с поставленной задачей, душевно исполнив гимн. Это вызвало восторг у болельщиков украинской команды.

Видео исполнения гимна Украины DZIDZIO
Если видео не открывается на сайте, его можно просмотреть на ютубе по ссылке

 

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Автор: Михаил Гема, Елена Кандяк
Теги: Спорт LifeStyle Футбол Новости Спорта Дзидзьо Сборная Украины по футболу
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