Дзюдоистка Белодед опубликовала яркое фото в футболке португальского ФК "Спортинг"

Известная во всем мире украинская дзюдоистка Дария Белодед на своей странице в Instagram опубликовала яркое фото в зеленой футболке португальского футбольного клуба "Спортинг".

На фото спортсменка снова показала свой натренированный пресс, подкатив футболку.

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Звездные украинские дзюдоисты Дария Белодед и Георгий Зантарая стали амбассадорами португальского ФК из города Лиссабон "Спортинг". Они подписали контракт с клубом до Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в 2020 году.

Кто такой амбассадор У этого слова есть несколько значений. В случае, когда речь идет об определенном бренде, то это человек, которого нанимает организация или компания, чтобы представлять бренд в положительном свете и тем самым способствовать повышению узнаваемости бренда и росту продаж.

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