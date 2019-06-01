Дзюдоистка Белодед опубликовала яркое фото в футболке португальского ФК "Спортинг"

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Дария Белодед
Дария Белодед / Judo Inside

Известная во всем мире украинская дзюдоистка Дария Белодед на своей странице в Instagram опубликовала яркое фото в зеленой футболке португальского футбольного клуба "Спортинг".

На фото спортсменка снова показала свой натренированный пресс, подкатив футболку.

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Звездные украинские дзюдоисты Дария Белодед и Георгий Зантарая стали амбассадорами португальского ФК из города Лиссабон "Спортинг". Они подписали контракт с клубом до Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в 2020 году.

Кто такой амбассадор У этого слова есть несколько значений. В случае, когда речь идет об определенном бренде, то это человек, которого нанимает организация или компания, чтобы представлять бренд в положительном свете и тем самым способствовать повышению узнаваемости бренда и росту продаж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#sportingolympics #sportingclubedeportugal #sporting

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

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Теги: Новости Спорта Спорт Дзюдо Дария Билодид
Источник: 24 канал
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