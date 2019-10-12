Едем в Украину с уверенностью – звезда сборной Португалии

Звездный полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью прокомментировал победу над Люксембургом. Чемпионы Европы выиграли со счетом 3:0.

По словам полузащитника, цель сборной Португалии выйти на чемпионат Европы с первого места в группе B.

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Хорошо сыграли с Люксембургом, контролировали ситуацию, создавали моменты, забили пару голов и поехали с желаемым результатом. Едем в Украину с уверенностью. Это наша цель, мы хотим попасть на Евро с первого места. Это мы и собираемся сделать,

– цитирует Моутинью fpf.pt.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что его команда думала об игре с Украиной уже после второго гола в ворота Люксембурга.

В свою очередь сборная Украины в Харькове на классе победила Литву благодаря дублю Руслана Малиновского.

Украина встретится с Португалией 14 октября в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало игры в 21:45.

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Один полученный балл в игре с португальцами или неудача Сербии в матче с Литвой позволят Украине досрочно выйти на Евро-2020.