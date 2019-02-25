Его глаза налились кровью: тренер "Зари" вспомнил, как оскорбил горячего легионера

9 Читати новину українською
Джаба Липартия
Джаба Липартия / Footboom

Наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб рассказал, может ли ответить игрок на оскорбление тренера. В частности, специалист вспомнил, как обидел своего подопечного.

Вернидуб заявил, что нецензурно высказался в адрес экс-игрока "Зари" грузина Джабы Липартии.

Читайте также: Динамо – Заря: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Был момент на собрании с Джабой Липартией. Не помню, с кем мы тогда играли. Он не пошел должным образом в отбор. Я забыл, что он – грузин, и сказал ему ## #### ####. Потом я понял, что это неправильно. Я увидел его взгляд в мою сторону, увидел его глаза, которые налились кровью. Но он молодец – ничего мне не сказал. Я его тоже не трогал,
– рассказал Вернидуб.

Вернидуб признался, что потом перед всей командой сказал, что тренеру не следует так выражаться в адрес собственных игроков.

"После матча перед всей командой сказал, что не подобает тренеру говорить такие неприятные вещи. Сказал ему, что знаю, что он – грузин, что это не касалось ни его мамы, ни его лично. Попросил прощения, что такое произошло", - сказал Вернидуб.

Отметим, что Липартия выступал за луганскую "Зарю" с 2011 до 2017 года. За это время грузинский футболист забил 11 голов.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине
сегодня
76078
Теги: Спорт ФК Заря Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Его глаза налились кровью: тренер "Зари" вспомнил, как оскорбил горячего легионера
сегодня 15:51 Его глаза налились кровью: тренер "Зари" вспомнил, как оскорбил горячего легионера
4
Кортеж Суркиса и "Динамо" нарушил правила дорожного движения, за что получил "наказание" видео
сегодня 13:41 Кортеж Суркиса и "Динамо" нарушил правила дорожного движения, за что получил "наказание" видео
262
Европейские игры-2019: дата и место проведения
сегодня 12:54 Европейские игры-2019: дата и место проведения
26
В матче НБА баскетболисты бездарно забросили мяч в корзину: курьезное видео
сегодня 12:01 В матче НБА баскетболисты бездарно забросили мяч в корзину: курьезное видео
46
Шевченко определился, будет ли играть Ракицкий за сборную Украины
сегодня 09:26 Шевченко определился, будет ли играть Ракицкий за сборную Украины
273
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук