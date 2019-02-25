Его глаза налились кровью: тренер "Зари" вспомнил, как оскорбил горячего легионера

Наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб рассказал, может ли ответить игрок на оскорбление тренера. В частности, специалист вспомнил, как обидел своего подопечного.

Вернидуб заявил, что нецензурно высказался в адрес экс-игрока "Зари" грузина Джабы Липартии.

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Был момент на собрании с Джабой Липартией. Не помню, с кем мы тогда играли. Он не пошел должным образом в отбор. Я забыл, что он – грузин, и сказал ему ## #### ####. Потом я понял, что это неправильно. Я увидел его взгляд в мою сторону, увидел его глаза, которые налились кровью. Но он молодец – ничего мне не сказал. Я его тоже не трогал,

– рассказал Вернидуб.

Вернидуб признался, что потом перед всей командой сказал, что тренеру не следует так выражаться в адрес собственных игроков.

"После матча перед всей командой сказал, что не подобает тренеру говорить такие неприятные вещи. Сказал ему, что знаю, что он – грузин, что это не касалось ни его мамы, ни его лично. Попросил прощения, что такое произошло", - сказал Вернидуб.

Отметим, что Липартия выступал за луганскую "Зарю" с 2011 до 2017 года. За это время грузинский футболист забил 11 голов.

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