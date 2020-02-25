Яркий камбэк: украинская теннисистка Екатерина Бондаренко побеждает на старте турнира
В первом круге турнира в Акапулько украинка Екатерина Бондаренко встретилась с соперницей из Черногории Данкой Ковиничи. Украинка сделала невероятный камбэк.
Украинка Екатерина Бондаренко пробилась во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Акапулько (Мексика) с призовым фондом 250 тысяч долларов.
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Екатерина Бондаренко – Данка Ковиничи 2:0 (6:7 (7), 6:4, 6:2)
В стартовом матче Бондаренко одержала победу над Данко Ковиничи из Черногории. Первый сет украинка проиграла на тай-брейке, но сумела сделать отличный камбэк.
Это ее первая волевая победа по возвращении в сентябре 2019 года. Напомним, Бондаренко-младшая пропустила более года из-за рождения второго ребенка.
Матч продолжался 2 часа 50 минут.
Екатерина Бондаренко впервые победила Ковиничи. Во встречах между этими теннисистками дважды победу праздновала представительница Черногории.
Во втором круге украинка сыграет с британской теннисисткой Хизер Уотсон, которая занимает 69 место в рейтинге WTA.
Обзор матча Екатерина Бондаренко – Данка Ковиничи
Добавим, что турнир WTA в Акапулько дважды выигрывала украинка Леся Цуренко (2017, 2018).