24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Яркий камбэк: украинская теннисистка Екатерина Бондаренко побеждает на старте турнира

- Читати новину українською
Екатерина Бондаренко одержала волевую победу / xsport.ua

В первом круге турнира в Акапулько украинка Екатерина Бондаренко встретилась с соперницей из Черногории Данкой Ковиничи. Украинка сделала невероятный камбэк.

Украинка Екатерина Бондаренко пробилась во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Акапулько (Мексика) с призовым фондом 250 тысяч долларов.

Читайте также: Ястремская уверенно победила опытную бельгийку на турнире WTA

Екатерина Бондаренко – Данка Ковиничи 2:0 (6:7 (7), 6:4, 6:2)

В стартовом матче Бондаренко одержала победу над Данко Ковиничи из Черногории. Первый сет украинка проиграла на тай-брейке, но сумела сделать отличный камбэк.

Это ее первая волевая победа по возвращении в сентябре 2019 года. Напомним, Бондаренко-младшая пропустила более года из-за рождения второго ребенка.

Матч продолжался 2 часа 50 минут.

Екатерина Бондаренко впервые победила Ковиничи. Во встречах между этими теннисистками дважды победу праздновала представительница Черногории.

Во втором круге украинка сыграет с британской теннисисткой Хизер Уотсон, которая занимает 69 место в рейтинге WTA.

Обзор матча Екатерина Бондаренко – Данка Ковиничи

Добавим, что турнир WTA в Акапулько дважды выигрывала украинка Леся Цуренко (2017, 2018).

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Теннис Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:44 Уайлдер обвинил свой костюм в поражении Фьюри: он весил 18 килограммов
Ігор Саджениця
24 февраля 16:37 Где живут звезды спорта: впечатляющие фото роскошных имений
Юлія Гілей
сегодня 08:45 "Ливерпуль" в супертяжелом поединке победил "Вест Хэм" – видео
Софія Кулай
24 февраля 20:45 Чемпионат Европы по биатлону 2020: расписание гонок и где смотреть
Юрій Семенюк
24 февраля 17:41 Скоро весна: тренировки на пресс и ягодицы от полуфиналистки Олимпийских игр
Катерина Козачинська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук