Яркий камбэк: украинская теннисистка Екатерина Бондаренко побеждает на старте турнира

В первом круге турнира в Акапулько украинка Екатерина Бондаренко встретилась с соперницей из Черногории Данкой Ковиничи. Украинка сделала невероятный камбэк.

Украинка Екатерина Бондаренко пробилась во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Акапулько (Мексика) с призовым фондом 250 тысяч долларов.

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Екатерина Бондаренко – Данка Ковиничи 2:0 (6:7 (7), 6:4, 6:2)

В стартовом матче Бондаренко одержала победу над Данко Ковиничи из Черногории. Первый сет украинка проиграла на тай-брейке, но сумела сделать отличный камбэк.

Это ее первая волевая победа по возвращении в сентябре 2019 года. Напомним, Бондаренко-младшая пропустила более года из-за рождения второго ребенка.

Матч продолжался 2 часа 50 минут.

Екатерина Бондаренко впервые победила Ковиничи. Во встречах между этими теннисистками дважды победу праздновала представительница Черногории.

Во втором круге украинка сыграет с британской теннисисткой Хизер Уотсон, которая занимает 69 место в рейтинге WTA.

Обзор матча Екатерина Бондаренко – Данка Ковиничи

Добавим, что турнир WTA в Акапулько дважды выигрывала украинка Леся Цуренко (2017, 2018).