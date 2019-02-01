Елена Старикова – лучшая спортсменка января в Украине

30 Читати новину українською
Елена Старикова
Елена Старикова / Getty Images

Велосипедистка Елена Старикова признана лучшей спортсменкой января 2019 года в Украине.

В январе Старикова завоевала два "серебра" на этапах Кубка мира в Новой Зеландии и Гонконге – в индивидуальном и командном спринте.

Читайте также: Безудержная Билодид, блестящий Абраменко и другие: спортивные открытия Украины в 2018 году

Также Елена Старикова выиграла общий зачет Кубка мира по велотреку по итогам сезона 2018/19, и в дуэте с Любовью Басовой заняла второе место в общем зачете командного спринта.

Лучшим тренером месяца Экспертная комиссия НОК назвала личного наставника 22-летней велосипедистки – Евгения Болибруха.

Интересно, что для Стариковой это первое высокое признание Национального олимпийского комитета.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Впервые показали тело Екатерины Гандзюк после того, как ее облили кислотой фото (18+)
сегодня
2862
Теги: Спорт Велоспорт
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук