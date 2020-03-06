Ему 15 лет?: Украинская фехтовальщица Ольга Харлан весело "протролила" футболиста "Динамо"

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан приняла участие в программе на YouTube. Украинке показали фото известного "динамовца" Виктора Цыганкова, которого она не узнала.

Ольга Харлан – успешная украинская фехтовальщица, которая отмечается прекрасным чувством юмора. Авторы программы попросили назвать его имя и род деятельности, но Ольга не смогла его узнать и весело ответила на вопросы.

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Ольга Харлан угадала то, что Виктор футболист. Объясняя тем, что он очень стильный, а большинство футболистов именно такие. А вот сказать имя спортсменка так и не смогла.

Сколько ему лет, 15? Не знаю его. Извините. Думаю, он меня тоже не знает,

– весело ответила спортсменка.

Также Ольга Харлан поделилась кого бы взяла с собой из спортсменов на необитаемый остров "Нужно кого-то сильного, это наверняка Усик, он строил бы дом и добывал пищу. Илья Кваша ловил бы рыбу. Взяла еще с собой Дарью Билодид, она красивая и сильная, могла бы себя и меня защитить".

Добавим, что недавно украинская фехтовальщица получила оригинальный подарок от компании игрушек Mattel. Спортсменка получила собственную копию куклы Барби.

Ольга Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года по командному первенству, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (командная сабля), бронзовый призер Олимпиады 2012 и 2016 годов в индивидуальных саблях.

Многократная чемпионка мира и Европы.

Лучшая спортсменка года 2008 и 2009 годов. Неоднократно отмечалась званием "Лучшая спортсменка месяца в Украине" и является рекордсменом среди украинских спортсменов по количеству этих наград (12 отличий).

В 2018 году Ольга выиграла общий зачет Кубка мира по фехтованию на саблях.

Отметим, что Ольга Харлан претендует на звание "Герои спортивного года-2019". Победитель в этой номинации будет объявлен 9 марта.

Интервью Ольги Харлан смотрите видео