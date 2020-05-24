Еще один клуб УПЛ урезал зарплаты футболистам

Донецкий "Олимпик" урезал зарплаты своим футболистам. Причиной стал карантин, связанный с пандемией COVID-19.

Футболистам дважды урезали зарплату

О том, что футболистам "Олимпика" урезали зарплаты, рассказал генеральный директор клуба Алексей Антонов в интервью каналам "Футбол 1/2/3".

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Он заявил, что "Олимпик" не отличается от других украинских клубов. По его словам, карантин повлиял на экономическую составляющую клуба.

Немного урезали зарплаты. В первый месяц – минус 25%, во второй – минус 30%,

– отметил Антонов.

"Олимпик" после 23 туров в чемпионате Украины занимает 11-ю строчку. Дончане одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и 14 матчей проиграли.

Кто еще урезал зарплаты

Сообщалось, что ПФК "Львов" первым среди клубов украинской Премьер-лиги урезал зарплаты футболистам.

Также проблемы с выплатой зарплаты есть у одесского "Черноморца". Это якобы стало причиной отставки главного тренера Остапа Маркевича.

Сокращение зарплат – распространенная практика в европейских клубах. В частности, на понижение зарплаты согласились футболисты "Барселоны", "Баварии", "Боруссии" Дортмунд и других клубов.

Также пересмотр зарплат на период карантина поддерживает Международная футбольная федерация (ФИФА).