Еще один футболист сборной Украины хочет покинуть иностранный клуб
Футболист сборной Украины Василий Кравец хочет покинуть испанский клуб "Леганес". Украинец обратился к главному тренеру "Леганес" с просьбой отпустить в другой клуб.
AS сообщает, что Кравец хочет покинуть команду из-за нехватки игрового времени. Защитник не выходил на поле в этом сезоне Ла Лиги. Единственный матч Кравец сыграл в Кубке Испании против "Андорры" в декабре.
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По информации СМИ, главный тренер команды Хавьер Агирре заявил, что Кравец был одним из игроков, который обратился к нему с просьбой покинуть клуб, чтобы получать игровую практику.
Главные претенденты на защитника – "Тенерифе" и "Луго" из второй лиги Испании. Также Василий имеет еще 5-6 вариантов.
Контракт Кравца с "Леганес" действует до конца июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.
"Тенерифе" идет на 19-м месте в Сегунде. "Луго" – бывший клуб Кравца, находится на 20-м месте в Сегунде.
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