Еще один известный украинский боксер сразится за пояс WBC

Украинский боксер Виктор Постол получит шанс завоевать титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. WBC обязала чемпиона Хосе Рамиреса начать свободные переговоры с украинцем, который является обязательным претендентом.

Совет в письме для обеих сторон сообщил, что если они не заключат соглашение, то 20 сентября в Мехико состоятся промоутерские торги.

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Рамирес также является чемпионом WBO, а обязательный претендент на этот пояс – Джек Каттералл.

Источник сообщает, что промоутерская компания Top Rank планирует обязательную защиту по одной из версий для Рамиреса в ноябре или декабре.

Украинец Постол уже владел чемпионским поясом WBC. В 2015 году Виктор победил Лукаса Мартина Матиссе в бою за вакантный пояс. Однако уже в следующем поединке украинец проиграл Теренсу Кроуфорду и потерял титул.

Всего на профессиональном ринге Постол провел 33 поединка и выиграл 31 бой. В пассиве украинца два поражения.

Хосе Рамирес – непобедимый американский боксер, владеющий чемпионскими поясами WBC и WBO. На профессиональном ринге он провел 25 поединков и все выиграл.

Кто из украинцев владеет поясами WBC?

До недавнего времени чемпионским поясом WBC в тяжелом весе владел Александр Усик. Однако украинец потерял пояс, поскольку решил сменить весовую категорию.

Поясом WBC в полутяжелом весе владеет Александр Гвоздик. 18 октября Гвоздик, который успел провести одну успешную защиту титула проведет объединительный бой с чемпионом по версии IBF Артуром Бетербиевым.

31-го августа в Лондоне пояс WBC в легком весе будет иметь шанс завоевать Василий Ломаченко. В бою за вакантный титул украинец встретится с Люком Кэмпбеллом.