Еще один украинский футбольный клуб оказался на грани исчезновения

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ФК "Черкасщина" может прекратить существование
ФК "Черкасщина" может прекратить существование / СК "Дніпро-1"

Единственная профессиональная футбольная команда Черкасской области "Черкасщина" может быть снята с текущего розыгрыша чемпионата Украины в Первой лиге.

Об этом "Табло" сообщает из собственных источников.

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23 сентября состоялось собрание черкасского клуба, на котором обсудили дальнейшее существование команды.

Футболистам предложили рассчитаться по долгам и сняться с Первой лиги или продолжить играть за остальные деньги. Более вероятен первый вариант, но окончательное решение будет принято 24 сентября.

Главный инвестор "Черкасс" Владимир Лашкул отсутствовал на собрании. Он сообщил изданию, что на прошлой неделе прекратил инвестиционную деятельность. Он заявил, что уже не имеет отношения к клубу и не знает о его дальнейшей судьбе.

После 10-ти сыгранных туров "Черкасщина" занимает 15 место в Первой лиге Украины, имея в активе 5 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 11-24.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
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