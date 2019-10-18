Если бы мы не попали в 1/4 финала я был бы разочарован, – Крастинш о выступлении Украины на Евро

Наставник мужской сборной Украины по волейболу Угис Крастинш рассказал, с какими ожиданиями ехал на чемпионат Европы 2019 года. Сборная Украины впервые сумела дойти до четвертьфинала.

Крастинш признался, что он ожидал выход команды в восьмерку лучших на чемпионате Европы.

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Если бы мы не попали в четвертьфинал, я был бы разочарован. Я на это настраивался. Я считал, что на четвертьфинал мы точно готовы. При каких обстоятельствах можно было в четверку лучших попасть. В конце концов, получилось, что мы за попадание в четверку бились до последнего и имели даже шанс.

Поэтому для меня это не сюрприз, что мы так далеко дошли. Самое главное это психология на таких турнирах. Психологически мы были готовы пробиться в четверку. Если бы мы не попали в 1/4 финала – для меня это был бы плохой результат. Сейчас я рад этому результату,

– рассказал Крастинш.

Также Крастинш убежден, что украинская команда была готова выйти в полуфинал.

Мы психологически были готовы. Да, мы много отдали в матчах с Бельгией и Сербией. Но, когда я прилетел домой после Евро, не смог отоспаться. Засыпал очень хорошо. Если на Евро 5-6 часов достаточно для сна, то дома 12 часов мало. Это означает, что была большая затрата энергии.

Думаю, что в сборной с эмоциями проблем не было. Естественно выработаются адреналин, когда ты понимаешь, что достиг чего-то выдающегося. Мы приезжали не плакать, не жаловаться, а играть в волейбол. Делать то, что мы умеем больше всего,

– резюмировал специалист.

Что известно о выступлении сборной Украины на Евро-2019?

Мужская сборная Украины по волейболу заняла третье место во время группового этапа. В 1/8 финала "сине-желтые" выбили по итогам 5 сетов команду Бельгии.



В 1/4 финала Украина в тех же 5 сетах уступила команде Сербии. Впоследствии Сербия выиграла чемпионат Европы.

Эксклюзивное интервью Угиса Крастинша для Спорт24 – читайте по ссылке.