Если продолжать карьеру, то только за "Волынь", – футболист российского "Локомотива"

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Тарас Михалик
Тарас Михалик / ФК "Локомотив"

Украинский защитник московского "Локомотива" Тарас Михалик, который провел последний матч за российский клуб, рассказал, чем планирует заниматься в дальнейшем.

26 мая, в последнем туре чемпионата России Михалик провел свою последнюю игру в составе "Локомотива", который он покинет в конце сезона. У Михалика есть вариант с продолжением карьеры в луцкой "Волыни".

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Меня все спрашивают, даже жена! (Смеется). Жена говорит, мол, ну мне-то хоть по секрету расскажи! А я нет, не решил пока. До зимних сборов в Катаре еще горел футболом, а потом... Я же почти не выходил на поле, кроме кубковых матчей. Это сыграло свою роль, да и возраст. Поеду домой, немного отдохну и буду думать. Если футбол, то только в родном Луцке, за ФК "Волынь". Речь о деньгах не идет вообще, хочу поиграть в удовольствие.

"Был некий момент, когда я очень интересовался тренерской деятельностью – внимательно следил за тренировочным процессом, даже записывал что-то в большую тетрадь. Сейчас немного отошел от этого, но в будущем все может быть", – сказал Михалик.

Тарас Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года. За это время он выиграл 3 Кубка России и еще раз стал чемпионом страны.

В нынешнем сезоне 35-летний Михалик сыграл лишь 3 матча в Кубке России, отметившись 1 голевой передачей.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт
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