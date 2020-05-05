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Если женщина хочет заниматься, то пусть: Беленюк ответил на заявление Усика о женщинах в боксе

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Беленюк ответил на заявление Усика о женщинах в боксе
Беленюк ответил на заявление Усика о женщинах в боксе / instagram.com/zhanbeleniuk

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал слова Александра Усика о том, что женщины не должны заниматься боксом.

В интервью "Громадському радіо" Беленюк, который также является депутатом Верховной Рады Украины, поделился своим мнением о женщинах в борьбе.

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Греко-римская борьба – это один из немногих видов спорта, где женской греко-римской борьбы просто нет. Есть женская вольная борьба. В плане греко-римской борьбы и говорить не о чем,
– заявил Жан.

Он заявил, что международная федерация хотела попробовать ввести женскую греко-римскую борьбу.

"Но что-то, наверное, пошло не так, и она изменила свою точку зрения. Олимпийские игры требуют, чтобы было гендерное равенство", – добавил Беленюк.

О том, как я отношусь к возможности женщин заниматься такими видами спорта: если женщина хочет заниматься, то пусть занимается. У меня никаких вопросов нет. Есть женщины, которым нравится бокс или вольная борьба. Как я могу сказать, чтобы она этим не занималась?,
– резюмировал Беленюк.

Кстати Не могу сказать, что поддерживаю феминизм – женщина должна оставаться женщиной, – Билодид

24 канал в январе сообщал, что бывший украинский боксер Андрей Котельник сделал сексистское заявление. Бывший чемпион мира по версии WBA считает, что бокс не для женщин.

Что такое сексизм?
Это предвзятое отношение к человеку из-за пола, а также дискриминация по признаку пола словами или поступками.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Жан Беленюк Александр Усик Сексизм Спорт Бокс
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