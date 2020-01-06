ESPN признал поединок Ломаченко – Лопес одним из самых ожидаемых в 2020 году

Телеканал ESPN считает следующий бой Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) большим событием в боксе в 2020 году.

Весной 2020 года в легком весе сразятся чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО).

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Телеканал ESPN также очень надеется, что бой Ломаченко – Лопес состоится, а его эксперты включили этот поединок в топ-20 самых ожидаемых боев 2020 года.

Поединок Ломаченко с Лопесом – битва между одним из самых выдающихся боксеров своего поколения и одним из самых одаренных молодых бойцов. Многие считают, что Лопесу слишком рано выходить на этот бой. Однако семейство Лопеса считает, что уже подходящее время

– сообщает телеканал ESPN.

В последнем поединке Теофимо техническим нокаутом победил Ричарда Комми в бою за титул чемпиона мира по версии IBF.

Ломаченко последний бой провел в августе. Василий решением судей победил Люка Кэмпбелла и добавил в свою коллекцию титулов пояс WBC.